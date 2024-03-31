مسجد الكوفة: إتمام استعدادات إحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين "ع"

2024-03-31 19:06:02 - المصدر: واع

واع- النجف الأشرف- حيدر فرمانأعلنت الأمانة العامة لمسجد الكوفة المعظم والمزارات الملحقة به، اليوم الأحد، إتمام استعداداتها الأمنية واللوجستية والصحية لإحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)وقال رئيس قسم الإعلام في الأمانة وقاص محمد الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسجد الكوفة المعظم يستقبل يومياً جموع الزائرين الحاشدة منذ أيام وبالخصوص ليالي إحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وليالي القدر المباركة، واستنفرت أمانة المسجد كل طاقاتها وجهود كوادرها لتأمين كل ما هو ضروري لضمان انسيابية الزيارة".وأضاف الفتلاوي، أنه "في الجانب الأمني هناك تنسيق رفيع المستوى مع الجهات الأمنية وتعاون مع فرقة الإمام علي القتالية لرفد قسم حفظ النظام بعناصر عسكرية لتنظيم دخول الزوار وحمايتهم، وفي الجانب الخدمي يوزع مضيف السفير آلاف الوجبات يومياً من الطعام على العوائل المتعففة في عموم محافظة النجف الأشرف، وكذلك توزيع وجبات الإفطار على بعض شرائح المجتمع مثل دار المسنين وطلبة الأقسام الداخلية".وتابع أنه "يحيي قسم الشؤون الدينية ليالي الاستشهاد بمجلس عزاء يقام سنوياً بباحة المسجد المعظم بحضور آلاف المعزين، فضلاً عن إقامة 13 ختمة للقرآن الكريم واحدة منها تقام في المسجد المعظم بعد الإفطار والبقية موزعة على جوامع وحسينيات الأقضية والنواحي في عموم المحافظة، ونظراً للزخم الكبير الذي يشهده المسجد خلال هذه الأيام وقلة كوادره فتح باب التبرك بالخدمة وتطوع لها أكثر من 300 شاب من أهالي المدينة مساعدة منهم لإتمام الزيارة المليونية على أتم وجه".وأشار الفتلاوي إلى أنه "في الجانب الإعلامي أمن قسم الإعلام ترددا خاصا لكل هذه المراسم طيلة شهر رمضان الكريم وزود به القنوات الفضائية، حيث سجلنا دخول 15 قناة فضائية عراقية نقلت وقائع الزيارة و7 قنوات ووكالات أجنبية، وتم توثيق تلك الطقوس الدينية ونشرها بشكل مباشر من قبل كوادر المركز الإعلامي وإذاعة سفير الحسين (عليه السلام)".