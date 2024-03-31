اتحاد الكرة يحدد ملاعب مواجهات ربع نهائي كأس العراق

2024-03-31 19:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن ملاعب مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة "كأس العراق" لكرة القدم.

وأجرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بوقت سابق من اليوم. قرعة الملاعب لبطولة ربع النهائي المؤهل لنصف نهائي كأس العراق.

وحضر القرعة ممثلو الأندية الثمان المتأهلة لربع نهائي بطولة كأس العراق، وهي الشرطة والقوة الجوية والزوراء وأربيل ونوروز والميناء ونفط ميسان والنفط.

وأسفرت القرعة عن (إقامة مباراة الميناء مع الشرطة في ملعب الميناء) و(مباراة الزوراء مع نوروز على ملعب الزوراء) و(مباراة القوة الجوية مع نفط ميسان في ملعب الشعب) و(مباراة النفط مع أربيل في ملعب المدينة (الحبيبية).