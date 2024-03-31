بمسيرة أم عبوة؟.. تفاصيل جديدة عن اغتيال شيخ عشيرة البيات في كفري

2024-03-31 19:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف سزكين مصلح، ابن شقيق شيخ عشيرة البيات، القتيل حسين علوش، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن اغتياله عمه في قضاء كفري بإدارة كرميان المستقلة، مشيراً إلى أنه لغاية الآن لم يتبين هل تمت العملية بواسطة طائرة مسيرة أم عبوة ناسفة.

وقال مصلح لوكالة شفق نيوز، إن "عمي كان في طريقه لشراء دواء من الصيدلية وما إن ترجل من سيارته نوع (بيك آب) حتى سمعنا دوي انفجار أدى إلى استشهاده وسط بلدة كفري".

وأضاف "استهداف عمي بهذه الطريقة يدل على بشاعة الجريمة، ولغاية الآن لا نعرف هل تمت العملية بواسطة طائرة مسيرة أم عبوة ناسفة"، مشيراً إلى أنه "لم يتبقَ من عمي سوى رأسه وأشلاء من جسده".

وأشار مصلح إلى أن "عمي تعرض لمحاولة اغتيال قبل عامين من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النار لكنه لم يتعرض للإصابة في حينها"، مضيفاً "عمي يمتلك معملاً ولا نعرف هل استهدافه لهذا الغرض أم لأسباب أخرى".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في كفري، وكالة شفق نيوز، باستهداف رئيس عشيرة البيات بقصف جوي عبر طائرة مسيرة في قضاء كفري ضمن إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان.

وقال المصدر، إن طائرة مسيرة استهدفت، بعد ظهر اليوم، مضيف قبيلة البيات في قضاء كفري، مبيناً أن القصف أسفر عن مقتل رئيس عشيرة البيات حسين علوش وفق المعلومات الاولية.

وأوضح المصدر، أن قوات أمنية توجهت الى منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في مجرياته.