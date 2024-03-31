2024-03-31 19:30:08 - المصدر: منصة إيشان

في سابقة لم تحدث، وقد تكون لأول مرة، خاطب أحد الوزراء العراقيين موظفيه لترك وظائفهم واختيار التقاعد بديلاً. وقال وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، في مقابلة متلفزة تابعتها منصة “إيشان”، إنه “لا يستطيع إنصاف موظفيه مادياً، ومن كان يمتلك عملاً آخر فليختار التقاعد”. وأضاف، أن “رواتب موظفي وزارة الصناعة قليلة، وليس لدينا حل سوى […]

ظهرت المقالة في سابقة لم تحدث.. وزير عراقي يخاطب موظفيه: “إذا عدكم شغلة زينة اطلعوا تقاعد” أولاً على Eishan.