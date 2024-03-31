النقل: نعمل على تفعيل النقل الجماعي بمدينتي الصدر والشعلة

2024-03-31 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، اليوم الأحد، عن المباشرة بتفعيل خط للنقل الجماعي في بعض مناطق بغداد يمر بوسط العاصمة وجنوبها، فيما أكدت أن المرحلة المقبلة ستشمل منطقتي مدينة الصدر والشعلة.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس باشرت الشركة اليوم في المحطة الرابعة بتفعيل النقل الجماعي بعدد من مناطق بغداد".وأضاف، أن "هذا الخط سيبدأ من منطقة بسماية باتجاه جرف النداف وجسر ديالى ثم طريق القناة وثم تقاطع المشتل باتجاه بغداد الجديدة، ويسلك طريق محمد القاسم السريع مرورا بتقاطع باب الشرقي وسط بغداد وكذلك تقاطع النهضة ومن ثم الشيخ عمر وانتهاء بباب المعظم والعودة ثانية".وتابع أن "هذا المحور هو الرابع من أصل 72 محورا سيتم تفعيلها تباعا على كافة المحافظات ومناطق محافظة بغداد"، مشيراً إلى ان "هناك خطة للتوسع ايضا باتجاه المحافظات الأخرى".ولفت إلى أن "المرحلة القادمة سيكون باتجاه المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان باتجاه مدينة الصدر ومنطقة الشعلة، إذ لدينا خطة خلال الأسابيع القادمة للمباشرة بهذه الخطوط".