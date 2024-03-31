مجلس الخدمة يصادق على النتائج النهائية لتعيين ذوي المهن الصحية الساندة

2024-03-31 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعصادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، على النتائج النهائية لتعيين ذوي المهن الصحية الساندة.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، ترأس جلسة المجلس الطارئة الثامنة ، بحضور أعضاء المجلس".وأضاف، أن "الجلسة شهدت المُصادقة على تقرير النتائج النهائية للمتقدمين على التوظيف من فئة ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين) ، وإصدار قرار التعيين لنسبة ٩٠٪؜ من الدرجات الوظيفية التي تنافس عليها المشمولون بالتعيين، وخصصت هذه الدرجات للذوات الذين انطبقت عليهم الشروط القانونية للتوظيف واجتازوا الاختبار أو المقابلة ونالوا المراتب المتقدمة على أقرانهم بمجموع النقاط وفقاً لدرجات المفاضلة المقرة في استمارة التقديم ودرجة الاختبار أو المقابلة".وأشار الى أنه "سيتم إشعار المتقدمين بنتائجهم عبر حساباتهم الإلكترونية"، منوها الى أن "المصادقة على التعيين للمتبقي من الدرجات والبالغة (10%) ستتم بعد مرحلة النظر في الاعتراضات، مع تمنيات المجلس بالتوفيق للذين تم تعيينهم، وحظ أوفر للمتقدمين الذين لم تؤهلهم درجاتهم للتعيين".