زيدان وبلاسخارت يبحثان دور القضاء في انتخابات برلمان إقليم كردستان

2024-03-31 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مع ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، دور القضاء الاتحادي في انتخابات برلمان إقليم كردستان.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بتاريخ اليوم الأحد الموافق 31/ 3 /2024، ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبحث معها دور القضاء الاتحادي في انتخابات برلمان إقليم كردستان".