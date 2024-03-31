رئيس الجمهورية يعزي بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)

2024-03-31 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واععزى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وقال رئيس الجمهورية في تدوينه على منصة التواصل الاجتماعي (x) و تلقتها وكالة الأنباء العراقية(واع): "نتقدم بخالص العزاء إلى أبناء شعبنا والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)".وأضاف، "مُستذكرين بهذه المناسبة سيرته الإنسانية والفكرية العظيمة حيث تصدح أصداؤها في كل زمان ومكان، والقائمة على إحقاق الحق وإقامة العدل والمساواة وإنصاف المظلوم".