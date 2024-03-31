2024-03-31 20:18:08 - المصدر: منصة إيشان

اجتمع أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان، مع عدد من أئمة الجمع والبنيان المرصوص في العاصمة بغداد، استعداداً لمرحلة مقبلة من التواصل مع القواعد الشعبية الصدرية. وذكر القيادي في التيار الصدري، حازم الأعرجي في منشور عبر فيس بوك، تابعته “إيشان”: “الآن اجتماعنا مع نواب الكتلة الصدرية وأئمة الجمع والبنيان المرصوص من اجل تفعيل مشروع سماحة […]

ظهرت المقالة “استعداداً للقادم”.. نواب الكتلة الصدرية “المستقيلة” يجتمعون مع أئمة الجمع في بغداد أولاً على Eishan.