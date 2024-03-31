2024-03-31 20:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر محلية في السليمانية، اليوم الأحد، بوفاة متقاعدة بعد وقوفها في طابور استلام الرواتب. وقالت المصادر لمنصة “إيشان”، إن “متقاعدة كردية قضت أثناء وقوفها في طابور أمام أحد المصارف في قضاء كلار”. وأضافت، أن “المتقاعدة توفيت بعد محاولتها لاستلام راتبها التقاعدي للشهر الثاني من العام الحالي”. وأشارت إلى أن “قوة أمنية نقلت الضحية إلى […]

ظهرت المقالة متقاعدة كردية تقضي أثناء وقوفها في طابور لاستلام راتب شهر شباط أولاً على Eishan.