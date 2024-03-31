مطار النجف الأشرف ينفي وجود مخاطر تحيط بمدرجاته

2024-03-31 20:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

تنفي إدارة مطار النجف الأشرف الدولي المعلومات غير الدقيقة التي تداولتها بعض الشخصيات والأوساط الإعلامية في محافظة النجف عن وجود مخاطر تحيط بمدرج المطار، وتدعو في الوقت نفسه الاوساط الإعلامية بضرورة تقصي الحقائق وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية للحفاظ على رسالة الإعلام الحر ولدعم انسيابية عمل المطار لما له من اهمية في نفوس النجفيين والمسلمين في مختلف ارجاء العالم،وانها وفي الوقت نفسه تحتفظ بحقها القانوني لمسائلة مروجي هذه الإشاعات وفق السياقات القانونية المتبعة.

وفق ما تقدم كله،نضع بين ايديكم عدداً من النقاط بما يتعلق بمدرج المطار :

- انتهت قبل فترة ليست بالقليلة اللجنة الإستشارية التابعة للجامعة التكنولوجية من كتابة تقريرها الخاص بالفحص الشامل للمدرج وبأعماق مختلفة دون ان تشير لوجود اي مخاطر من شأنها ان تهدد امن وسلامة المدرج ،الا انها حددت وفي الوقت نفسه عدد من التوصيات البسيطة تندرج ضمن عمليات الصيانة الدورية لمدرج المطار.

- لم يؤشر المكتب الإستشاري المختص عن وجود اي تخسفات على طول مدرج المطار.

- تعمل الكوادر العاملة على صيانة وادامة كل مفاصل المطار منها مدرج المطار بما يضمن انسيابية الرحلات وسلامة المسافرين وطواقم كل الشركات العاملة في المطار.

- تؤكد ادارة المطار مراراً وتكراراً على استعدادها التام للتعاون مع الجهات الرقابية محلية كانت او مركزية من أجل إطلاعها على كل التفاصيل الفنية والإدارية والمالية حرصاً منها على سمعة هذه المؤسسة.

- نود ان نطمئن السيدات والسادة المسافرين وكل الشركات العاملة في المطار،بأن إدارة المطار وكل الكوادر العاملة فيه،حريصون أشد الحرص على أمن وسلامة الجميع وعلى سمعة هذه المؤسسة وتؤكد لهم استمرارها بالنهج الذي رسمته لها الجهات المختصة من أجل تطوير هذه المؤسسة بما يليق بالعراق والعراقيين.