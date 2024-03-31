مكتب السيستاني يحدد زكاة الفطر

2024-03-31 21:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، (31 آذار 2024)، مقدار زكاة الفطرة لشهر رمضان للسنة 1445 هـ/ 2024.

وبحسب بيان للعتبة الحسينية، تلقته "بغداد اليوم"، ان مقدار الزكاة هي "2000 دينار عن الطحين للفرد الواحد".

وكانت لجنة الفتوى في المجلس العلمي والافتائي بديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، أصدرا الثلاثاء الماضي، فتوى باخراج زكاة الفطر بقيمة 2500 دينار لذوي الدخل المحدود و5000 آلاف دينار لذوي الدخول المتوسطة وفضلا إخراجها إلى "سكان غزة".



