مطار النجف الدولي ينفي وجود مخاطر تحيط بمدرجاته

2024-03-31 21:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت إدارة مطار النجف الدولي، مساء اليوم الأحد، (31 آذار 2024)، وجود مخاطر تحيط بمدرجات المطار.

وذكر بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، نفت فيه "المعلومات غير الدقيقة التي تداولتها بعض الشخصيات والأوساط الإعلامية في محافظة النجف عن وجود مخاطر تحيط بمدرج المطار" داعية في الوقت نفسه "الاوساط الإعلامية بضرورة تقصي الحقائق وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية للحفاظ على رسالة الإعلام الحر ولدعم انسيابية عمل المطار لما له من اهمية في نفوس النجفيين والمسلمين في مختلف ارجاء العالم".

ونوهت الى "أنها تحتفظ بحقها القانوني لمساءلة مروجي هذه الإشاعات وفق السياقات القانونية المتبعة".

وأشار البيان الى "الانتهاء قبل فترة ليست بالقليلة اللجنة الإستشارية التابعة للجامعة التكنولوجية من كتابة تقريرها الخاص بالفحص الشامل للمدرج وبأعماق مختلفة دون ان تشير لوجود اي مخاطر من شأنها ان تهدد أمن وسلامة المدرج، الا انها حددت وفي الوقت نفسه عددا من التوصيات البسيطة تندرج ضمن عمليات الصيانة الدورية لمدرج المطار".

ونوه الى انه "لم يؤشر المكتب الإستشاري المختص عن وجود اي تخسفات على طول مدرج المطار وتعمل الكوادر العاملة على صيانة وادامة كل مفاصل المطار منها مدرج المطار بما يضمن انسيابية الرحلات وسلامة المسافرين وطواقم كل الشركات العاملة في المطار".

وأكدت إدارة مطار النجف "مراراً وتكراراً على استعدادها التام للتعاون مع الجهات الرقابية محلية كانت او مركزية من أجل إطلاعها على كل التفاصيل الفنية والإدارية والمالية حرصاً منها على سمعة هذه المؤسسة".

وطمأنت "المسافرين وكل الشركات العاملة في المطار، بأن إدارة المطار وكل الكوادر العاملة فيه، حريصة أشد الحرص على أمن وسلامة الجميع وعلى سمعة هذه المؤسسة وتؤكد لهم استمرارها بالنهج الذي رسمته لها الجهات المختصة من أجل تطوير هذه المؤسسة بما يليق بالعراق والعراقيين".