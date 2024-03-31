ليفربول يتغلب على برايتون ويحافظ على صدارة البريميرليغ

2024-03-31 21:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتصدر ليفربول الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه على ضيفه برايتون (2-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من المسابقة.وسجل لويس دياز في الدقيقة (27) ومحمد صلاح في الدقيقة (65) هدفي ليفربول، بعدما تقدم برايتون في الدقيقة الثانية عبر داني ويلبيك.وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 67 نقطة، بفارق 2 نقاط أمام آرسنال الوصيف، الذي تعادل اليوم في قمة الجولة أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، بينما بقي رصيد برايتون 42 نقطة، في المركز التاسع.المصدر : كورة