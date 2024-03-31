الفياض: وجود المعارضة البرلمانية امر مهم لمتابعة الأداء الحكومي

2024-03-31 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأحد (31 آذار 2024)، ضرورة وجود معارضة داخل مجلس النواب لمراقبة الأداء الحكومي.

وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وجود معارضة حقيقية داخل مجلس النواب امر مهم من اجل المتابعة الحقيقية للعمل والأداء الحكومي" مبينا ان "المعارضة يجب ان تكون بهدف المتابعة والمراقبة وليس التسقيط والاستهداف السياسي".

وأضاف، أن "عدم وجود المراقبة البرلمانية، قد يكون سببا في عدم تنفيذ المنهاج الوزاري وكذلك يعطي فرصة اكبر للفساد والفاسدين"، مستدركا "لهذا نحن نعمل على متابعة كل تحركات وعمل الحكومة".

يشار الى ان عضو مجلس النواب سالم العنبكي أكد في وقت سابق ان "المعارضة تحتاج إلى أدوات حقيقية وتمثيل أوسع لتكون مؤثرة فضلاً عن تمثيل في هيئة الرئاسة ليعطيهم دفعاً أكبر أثناء أدائهم مهامهم، فيما عبر عن أمله بان تشهد الدورات المقبلة معارضة حقيقية".