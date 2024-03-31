السوداني يبحث مع رئيس المحكمة الاتحادية "تذليل العقبات السياسية والقانونية"

2024-03-31 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد (31 اذار 2024)، تذليل العقبات السياسية والقانونية امام مسيرة التنمية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد العميري، وجرى، خلال اللقاء، بحث أهم الأوضاع العامة والملفات على المستوى الوطني، وأهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز وجودها".

وبحسب البيان، أشار السوداني إلى "ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية، من أجل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتذليل العقبات السياسية والقانونية أمام مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار".