2024-03-31 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الحكم الدولي السابق هيثم محمد علي، يوم الأحد، عن استقالته رسمياً من اللجنة لعدم قناعته بعملها.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة العراقي وافق على الاستقالة بعد إصراري عليها لعدم قناعتي بعمل اللجنة ولأمور أخرى أرفض الإفصاح عنها لخصوصيتها".

وأضاف "قراري نهائي ولا رجعة فيه وجاء بقناعة تامة".

يذكر أن الحكم الدولي هيثم محمد علي، هو ضابط برتبة عميد في شرطة المرور، وكان يعد من حكام الصف الأول الدوليين في العراق، بدأ التحكيم في العام 1995 واعتزل عام 2020.