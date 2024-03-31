هدية إلى ليفربول.. التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي وآرسنال

2024-03-31 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسم التعادل السلبي من دون أهداف، مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق آرسنال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 65 نقطة، فيما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الجدول برصيد 64 نقطة، ويواصل نادي ليفربول صدارة الدوري برصيد 67 نقطة.

وكان نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، قد وضع فريقه في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً، بتسجيله هدف الفوز الثمين على برايتون 2-1 ضمن المرحلة الثلاثين.

وتخلّف ليفربول بهدف مبكر ومفاجئ لداني ويلبيك بعد أقل من دقيقتين قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياس التعادل في الدقيقة 27، ويمنح محمد صلاح فريقه الفوز في منتصف الشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي على ملعب الأخير لاحقاً في مباراة قمة.

واستعاد ليفربول بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد في ربع نهائي كأس إنكلترا قبل توقّف النشاط أثناء النافذة الدولية، ما حرمه من إمكانية تحقيق رباعية رائعة في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب.