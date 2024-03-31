رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية للمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي

2024-03-31 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية للمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء التقى رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد العميري".وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث أهم الأوضاع العامة والملفات على المستوى الوطني، وأهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز وجودها.وأشار رئيس الوزراء بحسب البيان إلى "ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية، من أجل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتذليل العقبات السياسية والقانونية أمام مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار".