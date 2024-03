محافظ ذي قار: تشديد الإجراءات الأمنية بذكرى استشهاد الامام علي ع

2024-03-31 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: ترأس محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اليوم الاحد بحضور قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني وعدد من القيادات الأمنية والاستخبارية اجتماعا أمنيا موسعا. وذكر بيان للمحافظ تابعته شبكة أخبار الناصرية، ان الاجتماع شهد بحث الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد امير المؤمنين الامام علي عليه السلام...

