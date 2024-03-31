اعتقال 8 متهمين باطلاق النار على الشرطة في مدينة الصدر

2024-03-31 22:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، باعتقال 8 متهمين باطلاق النار على الشرطة في مدينة الصدر.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الشرطة الاتحادية أعتقلت 8 أشخاص متورطين بإطلاق النار على دوريتهم يوم امس السبت".

واضاف، انه "تمت مصادرة أسلحتهم وضبط عجلة نوع تاهو معهم بدون لوحات تسجيل".

ويوم امس، أفاد مصدر أمني، بتفاصيل المواجهة المسلحة التي اندلعت بين الشرطة الاتحادية ومسلحين في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

‏واوضح المصدر أن مشاجرة مسلحة وإطلاق نار حصل ضمن القطاع 73 بمدينة الصدر بين آمر الفوج الأول العقيد نبيل عزيز، ومجموعة من عناصر مسلحة.

‏واشار الى ، أن الحادث أدى إلى استشهاد العريف رعد تركي عبد العزيز وإصابة المفوض زهير محمد باقر، لافتا الى اعتقال 3 أشخاص.