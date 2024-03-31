2024-03-31 22:12:08 - المصدر: منصة إيشان

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان الإمام علي عليه السلام مثال نسعى إليه ونقتبس من ضيائه بإدارة الدولة، فيما اشار الى المضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة، التي ينعم فيها الجميع بالاهتمام والرفاهية. وقال رئيس الوزراء في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، […]

ظهرت المقالة السوداني: الإمام علي مثالنا لإدارة الدولة ومراعاة الناس أولاً على Eishan.