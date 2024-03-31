مكتب رئيس الوزراء يوزع 500 سلة غذائية على العوائل المتعففة في حي السلام

2024-03-31 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوزع مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، 500 سلة غذائية علي العوائل المتعففة في حي السلام بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، وسط ترحيب من الأهالي بهذه الخطوة.فيما حققت مشاريع البنى التحتية في حي السلام، نسب إنجاز مع استمرار الأعمال فيها.[video=]

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