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مكتب رئيس الوزراء يوزع 500 سلة غذائية على العوائل المتعففة في حي السلام

مكتب رئيس الوزراء يوزع 500 سلة غذائية على العوائل المتعففة في حي السلام
مكتب رئيس الوزراء يوزع 500 سلة غذائية على العوائل المتعففة في حي السلام
2024-03-31 22:24:01 - المصدر: واع
بغداد - واع 
وزع مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، 500 سلة غذائية علي العوائل المتعففة في حي السلام بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، وسط ترحيب من الأهالي بهذه الخطوة. 
فيما حققت مشاريع البنى التحتية في حي السلام، نسب إنجاز مع استمرار الأعمال فيها.
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