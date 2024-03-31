الشيخ الخزعلي يعزي بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)

2024-03-31 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واععزى الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).وقال الشيخ الخزعلي في تدوينه على موقع “اكس” وتابعتها وكالة الأنباء العراقية(واع): “نرفع أسمى آيات التعازي والمواساة إلى مقام إمامنا الحجّة بن الحسن (سلام الله عليه)، ومراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، والأُمة الإسلامية جمعاء، بذكرى استشهاد أمير المؤمنين ووصيّ رسول ربّ العالمين الإمام عليّ بن أبي طالب (سلام الله عليه)، الذي اغتالته يد الغدر والانحراف، أثناء صلاته وعبادته لربّه”.وأضاف، أن “سيرة أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) وفي مختلف أدوار حياته، كانت تجسيداً لتعاليم الإسلام السامية، فكان بحق مفخرة الإنسانية جمعاء، ورمزاً للإيمان والعدالة والعلم والشجاعة”.ولفت الى أنه “في هذه الذكرى الأليمة، نستلهم من إمامنا القيم العظيمة التي عاشها واستُشهِدَ من أجلها، لتحقيق العدالة لأبناء شعبنا، وإنصاف المظلومين، فسلامٌ عليه يومَ وُلِد، ويومَ استُشهِد، ويومَ يُبعَث حيًّا”.