2024-03-31

شبكة أخبار الناصرية: قالت دائرة صحة ذي قار أن كوادرها الصحية في قضاء النصر قامت بحملة توعوية جديدة حول مرض الحصبة شملت عدة مناطق في القضاء. وقال مسؤول وحدة تعزيز الصحة في مركز الشهيد وائل الصحي اكرم هاشم في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن كوادر الوحدة أجرت حملة...

