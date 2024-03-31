التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنكليزي

2024-03-31 22:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أرسنال، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.وبدأ لاعبو فريق مانشستر سيتي الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بضغط وسيطرة كبيرة من أجل تسجيل هدف التقدم.وحاول لاعبو فريق أرسنال على استحياء، زيادة الضغط الهجومي لتسجيل هدف أول، ولكن دون جدوى.وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال بالتعادل السلبي .ومع أحداث الشوط الثاني، أهدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، فرصة محققة أمام مرمى أرسنال بعدما مرت الكرة من تحت قدمه وذلك عند الدقيقة 84.وأهدر كذلك تروسارد مهاجم أرسنال، فرصة كبيرة في الدقيقة 86 من الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية ولكن تصدى لها حارس مانشستر سيتي.المصدر : كورة