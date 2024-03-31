حصيلة رسمية.. 16 ضحية و64 مليار دينار خسائر موجة الامطار والفيضانات في اقليم كوردستان

2024-03-31 22:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ان موجة الأمطار والفيضانات والسيول التي ضربت الإقليم الأسبوع الماضي تسببت مصرع ثلاثة أشخاص واصابة ثلاثة عشر شخصا آخرين، مبينة أن أكثر من 1500 شخص نقلوا الى الفنادق وتضرر أكثر من 1800 بيت في جميع مدن الإقليم.

وجاء في بيان لمركز التنسيق المشترك للأزمات في في الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن تقييما أوليا اجري للأضرار والخسائر التي تسببت بها موجة الأمطار خلال الفترة من 18 ولغاية 21 آذار الجاري في جميع مناطق الاقليم، مبينا ان 3 اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم في محافظة دهوك فيما أصيب 13 شخصا آخرين بجروح خلال تلك الفترة.

واوضح البيان انه تم انقاذ 764 شخصا من بينهم 264 شخصا من دهوك و500 شخص من زاخو، فيما تم نقل 1579 شخصا الى الفنادق من بينهم 1049 من مدينة دهوك و530 من زاخو، وتم إنقاذ 35 شخصا من الغرق في الفيضانات جميعهم من دهوك.

وأضاف البيان ان ما مجموعه 21 منزلا انهار كليا منها 17 في دهوك و3 في زاخو و1 في اربيل، فيما كان مجموع المنازل المتضررة 1821 منزلا منها 1315 في دهوك و410 في زاخو و96 في محافظة اربيل.

أما بالنسبة للسيارات فقد اشار البيان الى ان مجموع المتضررة بلغ 236 سيارة منها 213 في دهوك و23 في زاخو، فيما كان عدد المشاريع الحكومية المتضررة 15 مشروعا جميعها في مدينة دهوك.

وفيما يتعلق بالمحلات والأسواق التجارية المتضررة فقد نوه البيان إلى ان 412 محلا تضرر منها 61 في دهوك و92 محلا ومولا واحدا كبيرا في زاخو و259 محلا في محافظة اربيل، فيما كان مجموع الشوارع والطرق المتضررة 33 شارعا وطريقا جميعها في دهوك.

أما الخسائر في الثروة الحيوانية فقد بلغ 400 حيوان هلكت غرقا.

واشار البيان الى ان مقدار الخسائر المادية فقد قدرت الإحصاءات الخسائر في جميع مناطق الإقليم ب 64 مليارا و125 مليونا و225 ألف دينارا، كان حصة دهوك منها 47.875.000.000 دينارا وفي زاخو 15.286.065.000 دينارا وفي اربيل 964.160.000 دينارا.