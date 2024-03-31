تعادل باهت لقمة سيتي وآرسنال.. وليفربول الرابح الأكبر

2024-03-31 22:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حسم التعادل السلبي، قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جمعت بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال، على ملعب الاتحاد، اليوم الأحد (31 آذار 2024).

التعادل حرم المدفعجية من الصدارة، ليتراجعوا للمركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما ظل السيتي ثالثا برصيد 64 نقطة.

واستفاد ليفربول من هذا التعادل، بعدما انفرد بالصدارة بعد فوزه اليوم على برايتون، ليصل إلى 67 نقطة.

أول فرصة حقيقية جاءت بعد مرور 7 دقائق على البداية، بعدما تلقى جيسوس، عرضية داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة على صدره قبل أن يوجه تسديدة لم تكن بالقوة المطلوبة، لتمر بجوار القائم.

وكان المان سيتي على مقربة من صيد شباك ضيفه من أول فرصة، بعدما قابل آكي عرضية من ركنية بلمسة خاطفة، لكن ديفيد رايا وجدها بين يديه، ليمسك بها على مرتين.

وأحكم مانشستر سيتي، سيطرته على المباراة، لكنه واجه دفاعا صلبا من جانب الجانرز، مما حال دون تهديده لمرمى رايا.

ومع حلول الدقيقة 26، اضطر المدرب بيب جوارديولا لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة ناثان آكي، ليدفع بريكو لويس بدلا منه.

وعادت خطورة آرسنال للظهور من جديد بعد وقت طويل، بعدما تسلم جيسوس كرة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يهيئ الكرة لنفسه ويطلق تسديدة يسارية زاحفة، مرت بجوار القائم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم يختلف الحال في مستهل الشوط الثاني، إذ استمرت سيطرة السيتي دون الوصول بفرص خطيرة للمرمى.

وفي ظل العجز الهجومي لأصحاب الأرض، دفع جوارديولا بالثنائي دوكو وجريليش، أملا في اختراق دفاع آرسنال المحكم.

ورد ميكيل أرتيتا على مواطنه، باستبدال ظهيره الأيسر كيويور بتومياسو، ولاعب الوسط جورجينيو بتوماس بارتي قبل الدفع بتروسارد على حساب جيسوس.

وشهدت الدقيقة 78 خروج بوكايو ساكا مصابا، ليحل بدلا منه جابرييل مارتينيلي.

وأهدر هالاند، فرصة هدف محقق، بعدما وصلته كرة بعد لمسة رأسية من جفارديول بالقرب من المرمى، لكن المهاجم النرويجي فشل في وضعها داخل الشباك بعدما مرت الكرة من تحت قدميه.

وشن آرسنال، هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى تروسارد، الذي كان أمامه خيار التمرير إلى مارتينيلي، الخالي من الرقابة، لكنه فضل الاستمرار في الركض قبل أن تتبدد الخطورة في النهاية.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.





المصدر: كوورة