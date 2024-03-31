2024-03-31 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت وزارة الداخلية، بيناً بشأن ما حدث في مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكر الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد متابعة الأحداث والتدقيق في الحادث الذي تعرضت له قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، تبين عدم امتثال احد أصحاب العجلات لأوامر احد المرابطات ، حيث شرعت القوة الأمنية بملاحقة المشتبه به".وأضافت، أنه " أثناء ذلك قامت مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بشكل مباشر على عناصر المرابطة مما ادى الى استشهاد احد المقاتلين وجرح آخر، وقد ردت القوة بالمثل وتم تعزيز الموقف واجراء عمليات بحث وتفتيش، والقاء القبض على ثمانية من المتهمين وضبط اسلحة وعجلة نوع تاهو، حيث اتخذت الاجراءات اللازمة بحقهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل" .