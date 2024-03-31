الأمن الوطني يحصي نتائج عملياته المنفذة خلال شهر آذار
2024-03-31 23:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أحصى جهاز الأمن الوطني، نتائج عملياته النوعية المنفذة خلال شهر آذار.
وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حصيلة أهم العمليات النوعية لجهاز الأمن الوطني خلال شهر آذار – ٢٠٢٤، (٣٥) متهماً بالإرهاب و (٤٨) تاجراً بالمخدرات و (٤٥) مبتزاً إلكترونياً إضافة إلى عمليات نوعية أخرى نفذها أبطال الجهاز بمختلف محافظات البلاد".
أحصى جهاز الأمن الوطني، نتائج عملياته النوعية المنفذة خلال شهر آذار.
وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حصيلة أهم العمليات النوعية لجهاز الأمن الوطني خلال شهر آذار – ٢٠٢٤، (٣٥) متهماً بالإرهاب و (٤٨) تاجراً بالمخدرات و (٤٥) مبتزاً إلكترونياً إضافة إلى عمليات نوعية أخرى نفذها أبطال الجهاز بمختلف محافظات البلاد".