الأمن الوطني يحصي نتائج عملياته المنفذة خلال شهر آذار

2024-03-31 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأحصى جهاز الأمن الوطني، نتائج عملياته النوعية المنفذة خلال شهر آذار.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حصيلة أهم العمليات النوعية لجهاز الأمن الوطني خلال شهر آذار – ٢٠٢٤، (٣٥) متهماً بالإرهاب و (٤٨) تاجراً بالمخدرات و (٤٥) مبتزاً إلكترونياً إضافة إلى عمليات نوعية أخرى نفذها أبطال الجهاز بمختلف محافظات البلاد".