الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة مدينة الصدر- عاجل

2024-03-31 23:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بيان صادر عن وزارة الداخلية

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بعد متابعة الأحداث والتدقيق في الحادث الذي تعرضت له قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، تبين عدم امتثال احد أصحاب العجلات لأوامر احد المرابطات ، حيث شرعت القوة الأمنية بملاحقة المشتبه به ، أثناء ذلك قامت مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بشكل مباشر على عناصر المرابطة مما ادى الى استشهاد احد المقاتلين وجرح آخر، وقد ردت القوة بالمثل وتم تعزيز الموقف واجراء عمليات بحث وتفتيش، والقاء القبض على ثمانية من المتهمين وضبط اسلحة وعجلة نوع تاهو، حيث اتخذت الاجراءات اللازمة بحقهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل .

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31 آذار 2024