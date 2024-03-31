المالية النيابية: واشنطن داعمة للسوداني.. وعقوبات المصارف تستهدف جهات أخرى

2024-03-31 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية نهال الشمري، اليوم الأحد (31 آذار 2024)، ان الجانب الامريكي داعم للسوداني وحكومته، والعقوبات على المصارف العراقية لا تهدف للضغط عليه بل على جهات اخرى، مشيرة الى ان السوداني سيعمل على رفع العقوبات.

وقالت الشمري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا من قبل اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف رفع العقوبات الامريكية عن بعض المصارف العراقية، وهناك من المصارف ظلمت بقرار العقوبات الامريكية".

وبينت ان "هذه العقوبات اثرت بشكل كبير على الوضع المالي والاقتصادي في العراق، وهناك إمكانية بان ترفع الخزانة الامريكية العقوبات عن بعض المصارف العراقية، خاصة وان الولايات المتحدة الامريكية داعمة للسوداني وحكومته".

وأضافت ان "ملف العقوبات على المصارف، ليس الهدف منه الضغط على الحكومة، انما هو الضغط على جهات أخرى، لكن واشنطن داعمة للحكومة العراقية، وهناك إمكانية لنجاح السوداني برفع جزء من تلك العقوبات خلال المرحلة المقبلة".

وبلغ عدد المصارف بين معاقبة وبين ممنوعة من التعامل بالدولار دون فرض عقوبات عليها، 32 مصرفا عراقيا، من اصل 72 مصرفا مسجلا في البلاد، بحسب مختصين.