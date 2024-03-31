2024-03-31 23:36:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن حادثة المواجهة المسلحة التي حصلت بين الشرطة الاتحادية وعصائب أهل الحق في مدينة الصدر. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “بعد متابعة الأحداث والتدقيق في الحادث الذي تعرضت له قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، تبين عدم امتثال احد أصحاب […]

ظهرت المقالة الداخلية تروي “ليلة الاشتباك” مع عناصر تابعة للعصائب في مدينة الصدر أولاً على Eishan.