2024-04-01 00:06:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



رأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، الاجتماع الأول للّجنة العليا للإصلاح.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه جرت خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات الفعليَّة التي مضت الحكومة بتنفيذها، في إطار أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي تضمنه برنامجها التنفيذي.

وشدّد السوداني على ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة، مؤكداً أنَّ هذه الحكومة قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل، وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي، وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، مبيناً أهمية مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ هذه الرؤية المتكاملة، حيث ستقوم اللجنة العليا بمتابعة الإصلاح ومحاسبة المقصرين في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية.