رئاستا الجمهورية والبرلمان تهنئان بعيد القيامة المجيد

2024-04-01 00:06:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأحد، إن الشعب العراقي مر بظروف صعبة من الأنظمة الشمولية والإرهاب والجرائم، داعياً إلى التماسك الوطني ووحدة الشعب على قيم المحبة والمساواة. وذكر بيان رئاسي، أن «رئيس الجمهورية، حضر القداس الإلهي الذي أقامته كاتدرائية القديس يوسف بمناسبة عيد القيامة المجيد».

وأضاف، أن «رئيس الجمهورية، ألقى كلمة بهذه المناسبة؛ أعرب من خلالها عن تهانيه للمسيحيين بعيد القيامة، متمنياً لهم ولعوائلهم السلام والخير والمحبة».

وأكد رشيد، بحسب البيان، أن «الشعب العراقي مر بظروف صعبة من الأنظمة الشمولية والإرهاب والجرائم»، داعياً «إلى التماسك الوطني ووحدة الشعب والحفاظ على قيم المحبة والعدل والمساواة».

في غضون ذلك، هنأ رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أبناء الديانة المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد (عيد القيامة)، مؤكداً أن هذه المناسبة فرصة لنبذ التفرقة والتطرف والإرهاب والفساد، من أجل عراق قوي ومزدهر.

وذكر المندلاوي، في تغريدة له على «تويتر»: «نتقدم بأطيب التبريكات، إلى أبناء الديانة المسيحية في العراق وسائر أنحاء العالم، بمناسبة عيد الفصح المجيد (عيد القيامة)».

وأشاد المندلاوي بـ«دور وإسهامات أبناء هذا المكون الأصيل مع باقي مكونات شعبنا العزيز في بناء العراق الحديث، وتحقيق الاستقرار والأمن لبلدنا»، مؤكداً أن «هذه الأجواء الإيمانية في شهر رمضان الفضيل، التي تتزامن مع أعياد إخوتنا المسيحيين، فرصة لتمتين أواصر المحبة والتسامح والسلام والتعايش بين أبناء العراق، كما أنها فرصة لنبذ التفرقة والتطرف والإرهاب والفساد، من أجل عراق قوي ومزدهر».