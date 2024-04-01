مستشار رئيس الوزراء: سندخل خدمات البنى التحتية لـ 14 منطقة بالمثنى

2024-04-01 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء والمعاون الفني لفريق الجهد الخدمي ضياء الدين ناظم، عزم الفريق ادخال خدمات البنى التحتية لـ 14 منطقة بمحافظة المثنى.وذكر اعلام فريق الجهد الخدمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مستشار رئيس الوزراء والمعاون الفني لفريق الجهد الخدمي ضياء الدين ناظم اجرى جولة ليلية للاطلاع على سير المشاريع المقدمة لمنطقة الصياغ في المثنى"، مبينا ان "المنطقة فيها ما يقارب 1000 وحدة سكنية وما يعادل 10,000نسمة ، وتم إنجاز مشروع الماء فيها بنسبة 100%، والان جاري العمل بمشروع مياه الصرف الصحي ".وقال ناظم بحسب البيان، انه "تم الاتفاق مع المحافظة لاكساء الشارع الرئيسي الذي يربط محافظة السماوه ببغداد "، مؤكدا "نتابع المشاريع ضمن محافظة المثنى ضمن توجيهات رئيس الوزراء حيث تم انجاز مشاريع 2022 بنسبة 100%. ، والان نحن نتفقد خطة عام 2023".واشار الى "وجود 14 منطقة تقريبا سوف ندخل خدمات البنية التحتية لها من ماء والمجاري والكهرباء والاكساء".