الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة مدينة الصدر

2024-04-01 00:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأحد، (31 آذار 2024)، عن تفاصيل جديدة عن حادثة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد متابعة الأحداث والتدقيق في الحادث الذي تعرضت له قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، تبين عدم امتثال احد أصحاب العجلات لأوامر احد المرابطات، حيث شرعت القوة الأمنية بملاحقة المشتبه به".

وأضاف "أثناء ذلك قامت مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بشكل مباشر على عناصر المرابطة مما ادى الى استشهاد احد المقاتلين وجرح آخر، وقد ردت القوة بالمثل وتم تعزيز الموقف واجراء عمليات بحث وتفتيش، والقاء القبض على ثمانية من المتهمين وضبط اسلحة وعجلة نوع (تاهو)".

ولفت البيان الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وكان مصدر أمني في العاصمة بغداد، أفاد بوقت سابق اليوم الاحد، باعتقال 8 متهمين باطلاق النار على الشرطة في مدينة الصدر.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الشرطة الاتحادية اعتقلت 8 أشخاص متورطين بإطلاق النار على دوريتهم يوم امس السبت" مشيرا الى، "مصادرة أسلحتهم وضبط عجلة نوع تاهو معهم بدون لوحات تسجيل".

ويوم أمس، قال مصدر أمني، أن "مشاجرة مسلحة وإطلاق نار حصل ضمن القطاع 73 بمدينة الصدر بين آمر الفوج الأول العقيد نبيل عزيز، ومجموعة من عناصر مسلحة" منوها الى، أن "الحادث أدى إلى استشهاد العريف رعد تركي عبد العزيز وإصابة المفوض زهير محمد باقر،" لافتا الى "اعتقال 3 أشخاص".

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