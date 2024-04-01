ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بعد تغلبه على أتلتيك بلباو

2024-04-01 00:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، (31 آذار 2024)، على ملعب البرنابيو، في الجولة 30 من عمر الدوري الإسباني.

وعزز النادي الملكي صدارته في ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، مقابل 56 نقطة في جعبة أتلتيك بيلباو رابع الترتيب.

ويقترب ريال مدريد من الفوز بلقب الليغا مع توسيع الفارق مع غريمه ووصيفه برشلونة بـ 8 نقاط وبقاء 8 جولات عن نهاية الدوري بموسمه الحالي 2023 -2024.



