2024-04-01 00:42:08 - المصدر: منصة إيشان

شهد ملعب دهوك، الذي احتضن مباراة دهوك والقوة الجوية، الأحد (31 آذار 2024)، أحداثاً “فوضوية” بعد نزول عدد من مشجعي دهوك إلى أرضية الملعب، ليعتدوا على لاعبي الجوية. المباراة انتهت بفوز دهوك على الجوية، الذي تكبّد أول خسارة له، لكنّها توقفت قبل نهايتها بعد ما نزل عدد من المشجعين إلى أرضية الملعب. في الدقيقة 90+ […]

ظهرت المقالة ملعب دهوك يتحول لـ “حلبة ملاكمة” بين مشجعين ولاعبي الجوية أولاً على Eishan.