2024-04-01 00:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن حادثة المواجهة المسلحة التي حصلت بين الشرطة الاتحادية ومسلّحين في مدينة الصدر. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “بعد متابعة الأحداث والتدقيق في الحادث الذي تعرضت له قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، تبين عدم امتثال احد أصحاب العجلات لأوامر […]

ظهرت المقالة الداخلية تروي “ليلة الاشتباك” بين الاتحادية ومسلحين في مدينة الصدر أولاً على Eishan.