رودريجو يقود ريال مدريد للفوز على بيلباو في الليجا

2024-04-01 01:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في المباراة بالدقائق 8 و73.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة.