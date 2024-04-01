رودريجو يقود ريال مدريد للفوز على بيلباو في الليجا
2024-04-01 01:30:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
قاد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في المباراة بالدقائق 8 و73.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة.
قاد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في المباراة بالدقائق 8 و73.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة.