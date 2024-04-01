الفراتين يقيم مأدبة افطار للمسنين

2024-04-01 01:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نظم التنظيم النسوي لتيار الفراتين مأدبة افطار للمسنين في الصليخ بحضور نائب الأمين العام للتيار بشار الساعدي والنائب رقية النوري رئيس كتلة الفراتين النيابية ومسؤولة التنظيم المهندسة مها الحلفي وعدد من أعضاء الأمانة العامة للتيار ومديرة الدار شروق الساعدي.





وأكدت مسؤولة التنظيم النسوي المهندسة مها الخلفي بأن مشاركة تيار الفراتين الإفطار مع المسنين تقليد سنوي دأب عليه التيار في كل رمضان منذ تأسييه في عام ٢٠٢١ وتمثل خطوة تهدف إلى الاهتمام بالجانب النفسي والمعنوي للمستفيدين وتوفير جزء من الأجواء الأسرية التي افتقدوها.





نائب الأمين وبعد إجرائه جولة تفقدية بصحبة مديرة الدار للاطلاع على أحوالهم المعيشية والاستماع إلى احتياجاتهم في الدار، قال إن الأمين العام لتيار الفراتين ، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طالما أهتم بنزلاء هذا الدار و تيار الفراتين دائم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم بمختلفها، مشيرا إلى أن أهتمام رئيس الوزراء بعتماده البرامج النفسية والمعنوية في أولويات عمل الحكومة تجاه الشرائح الهشة، كونها البنية الأساسية لمنطلق الرعاية الشاملة للفئات المحرومة والمهمشة من المجتمع، وهذا واجب على الدولة.

وجرت خلال المأدبة تنظيم بعض الفعاليات،كما تم تكريم مسؤولة التنظيم النسوي وعدد من عضوات التنظيم بشهادات تقديرية من قبل ( جريدة الاخبار من العراق) تثميناً لجهودهنّ الإنسانية والعملية بين مجتمعنا العراقي.





وأثنى الدكتور الساعدي على إدارة الدار وما تقدمه من خدمات فضلا عن علاقتهم المتميزة بالمسنين والمسنات.





المسنون أبدوا شكرهم وتقديرهم لإهتمام السيد السوداني وتيار الفراتين بهم ومشاركتهم الإفطار والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم