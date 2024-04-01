2024-04-01 01:42:09 - المصدر: منصة إيشان

في ظل تطورات التحركات السياسية التي تشهدها الساحة الصدرية، ومع تصاعد القراءات التي تؤكد قرب عودة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلى العمل السياسي، برزت “معلومات” من داخل الماكنة الإعلامية التابعة للتيار تتحدث عن دور المرجع الديني علي السيستاني، بقرار استئناف التيار الصدري للعمل السياسي. وفي منتصف العام 2022، وقع رئيس مجلس النواب […]

ظهرت المقالة مقربون من التيار: السيستاني منح الصدر “شرعية” العودة للعمل السياسي أولاً على Eishan.