الهلال السعودي يراقب وضع كانسيلو

2024-04-01 07:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت بعض التقارير الصّحفيّة بأنّ نادي الهلال السعودي مهتم بضم ظهير فريق برشلونة، البرتغالي جواو كانسيلو خلال الصيف.كانسيلو معاراً من مانشستر سيتي إلى برشلونة، على الرغم من أن الصفقة لا تتضمن شرطًا جزائيًا، وبحسب ما كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونيّة فإنّ السيتي سيسعى للحصول على حوالي 25 مليون يورو لبيع اللاعب البرتغالي الدولي، وهو أمر خارج نطاق برشلونة. ولهذا فإنّ إدارة متصدّر الدوري السعودي تتابع التطورات ومستعدّة لتقديم عرض كبير لشرائه.ويمتد عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.