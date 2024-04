بيئة ذي قار تنذر 10 مشاريع مخالفة للضوابط البيئية

2024-04-01 08:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير بيئة ذي قار ان الفرق الخاصة بالدائرة تمكنت من انذار 10 انشطة بيئية في شهر اذار الماضي لمخالفتها الضوابط المطلوبة.وذكر الدكتور محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان الانشطة المخالفة كانت عدم مطابقتها للمحددات المطلوبة التي نص عليها القانون البيئي.واضاف، انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها والدائرة...

