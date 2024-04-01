صلاح يعادل رقم إبراهيموفيتش التاريخي بالبريميرليج

2024-04-01 08:36:03 - المصدر: واع

متابعة – واعقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه برايتون 2-1 ، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة بينية من زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.ووفقا لم ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أطلق صلاح 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.وأضافت: "هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري"، منذ بدء أوبتا جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.وتابعت "أوبتا" أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي البريميرليج في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في تشرين الأول 2016.