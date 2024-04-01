مجلس الخدمة يعلن نتائج تعيينات العلوميين
2024-04-01 09:12:01 - المصدر: واع
بغداد واع
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الإثنين، إطلاق رابط نتائج تعيينات العلوميين .
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق رابط أسماء الذين حصلوا على مراتب متقدمة وفقا للنقاط المحتسبة من فئات ذوي المهن الصحية المساندة ( العلوميين )، والذين تم المصادقة على نتائجهم في جلسة المجلس الطارئة الأحد ٢٠٢٤/٣/٣١".
وأضاف، "سيتم فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من بداية الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق٢٠٢٤/٤/١ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣".
رابط الأسماء
اضغط هنا للدخول الى الرابط
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الإثنين، إطلاق رابط نتائج تعيينات العلوميين .
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق رابط أسماء الذين حصلوا على مراتب متقدمة وفقا للنقاط المحتسبة من فئات ذوي المهن الصحية المساندة ( العلوميين )، والذين تم المصادقة على نتائجهم في جلسة المجلس الطارئة الأحد ٢٠٢٤/٣/٣١".
وأضاف، "سيتم فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من بداية الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق٢٠٢٤/٤/١ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣".
رابط الأسماء
اضغط هنا للدخول الى الرابط