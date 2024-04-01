مجلس الخدمة يعلن نتائج تعيينات العلوميين

2024-04-01 09:12:01 - المصدر: واع

بغداد واعأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الإثنين، إطلاق رابط نتائج تعيينات العلوميين .وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إطلاق رابط أسماء الذين حصلوا على مراتب متقدمة وفقا للنقاط المحتسبة من فئات ذوي المهن الصحية المساندة ( العلوميين )، والذين تم المصادقة على نتائجهم في جلسة المجلس الطارئة الأحد ٢٠٢٤/٣/٣١".وأضاف، "سيتم فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من بداية الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق٢٠٢٤/٤/١ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣".رابط الأسماء​​​