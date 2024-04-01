اندلاع حريق كبير داخل سوق شعبي في إقليم كوردستان (فيديو)

2024-04-01 09:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، صباح الاثنين، باندلاع حريق كبير داخل أحد الأسواق الشعبية في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "التحقيقات الأولية تفيد بإلحاق أضرار مادية كبيرة بعشرات المحال التجارية ومعظمها مخصصة لبيع الألبسة والمواد الغذائية ومواد أخرى".

وبحسب المصدر، فإن الحريق اندلع عند الساعة الرابعة فجراً بسوق (جلي) الشعبي، ولغاية الآن لم تتضح إن تسبب بوقوع خسائر بالأرواح من عدمها".