2024-04-01 09:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

واصلت أسعار الذهب كسر الأرقام القياسية، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأمريكي اعتدل في فبراير/ شباط، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم الأمريكي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته". ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة، أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبحلول الساعة 4:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.33 بالمئة إلى 2,262.43 دولار للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2,265.73 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.98 بالمئة إلى 2,282.55 دولار للأونصة، وسجل ارتفاعا قياسيا إلى 2,286.35 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 25.22 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.85 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.22 دولار للأونصة.

المصدر: وكالات