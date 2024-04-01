"المقاومة العراقية" تعلن ضرب "إيلات" وإسرائيل تقر

2024-04-01 09:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقرّ الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، بتعرض مدينة إيلات لهجوم بطائرة مسيرة، في وقت أعلنت فصائل مسلحة عراقية، ضرب هدف حيوي في المدينة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات بشأن تسلل طائرة معادية، حدد جنود الجيش الإسرائيلي هدفاً جوياً مشبوهاً عبر من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "سقط الهدف في منطقة خليج إيلات. ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالمبنى".

إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، أن "مجاهدي المقاومة في العراق، استهدفوا صباح اليوم الاثنين، هدفاً حيوياً في إسرائيل بالأسلحة المناسبة".

وبوقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد، بعد اعتراض طائرة ثانية في سماء المدينة.

وبحسب وسائل الإعلام، اندلع حريق بعد دوي صفارات الإنذار في إيلات، إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى المكان.

وأفادت وسائل إعلام أخرى، بسماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة أخرى.